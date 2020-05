Realizou-se na data que estava prevista, mas de forma simbólica, no Paço das Escolas [da Universidade de Coimbra]. Na noite desta quinta-feira, dia 7 de maio, em Coimbra, realizou-se uma serenata sem público, que foi transmitida online.

Durante a transmissão, que arrancou à meia-noite, a serenata chegou ao primeiro lugar dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

A serenata ficou a cargo do grupo "Capas ao Luar" da Secção de Fados da Associação Académica de Coimbra.

Veja o vídeo:

A serenata começou às 00:00, na noite de quinta-feira para sexta-feira, como é habitual, tendo a transmissão sido assegurada em direto pela Antena 1, pelos órgãos da Associação Académica de Coimbra (a TVAAC e a Rádio Universidade de Coimbra) e transmitida também na página de Facebook da Queima das Fitas.

A serenata teve lugar na Via Latina, no Paço das Escolas, com acesso fechado ao público.

Para Leandro Marques, esta foi "uma serenata monumental simbólica", sendo que a ideia é fazer outra em outubro, mês para o qual foi adiada a Queima das Fitas, que vai realizar-se ao mesmo tempo que a Latada.

"Este é o ex-líbris da vivência académica, quer para o caloiro, quer para o finalista que sai. É um momento marcante e não quisemos privar os estudantes disso", vincou o secretário-geral da Queima das Fitas.