Estes artistas portugueses juntam-se aos já anunciados Richie Campbell e Matuê, que atuam a 4 e 8 de maio, respetivamente.

O cantor Fernando Daniel, autor de “Melodia da Saudade” e “Voltas”, apresenta-se a 6 de maio.

A 9 de maio será a vez do ‘rapper’ português João Freixo, conhecido pelo nome artístico Lon3r Johny, subir ao palco da Queima das Fitas do Porto.

Bárbara Bandeira vai encerrar a semana da Queima das Fitas do Porto, a 11 de maio, com a apresentação do primeiro álbum “Finda”, que inclui “Como tu”, em parceria com Ivandro, mas também “Cristaliza”, “Nós os Dois” e “Onde Vais”, com a participação de Carminho.

As Noites da Queima terão lugar no Queimódromo, localizado na Estrada da Circunvalação, no Porto, e conta com, aproximadamente, uma área aberta de 45 mil metros quadrados.

Os bilhetes diários para a Queima das Fitas do Porto já estão à venda online.

A Queima das Fitas do Porto são oito dias de festa em que os estudantes finalistas se despedem da academia e da cidade com música, dança e desfiles, terminando no Queimódromo, com noites de festa.

O início da semana da Queima das Fitas é marcado com a Monumental Serenata e, ao longo da semana, desenrolam-se mais 10 atividades académicas, designadamente a Missa da Bênção das Pastas, o Concerto Promenade ou o Cortejo Académico, que reúne mais de 400 mil estudantes a desfilar na baixa da cidade.