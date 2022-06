“Depois de três anos, o encontro com o Brunch Electronik – In The Park Lisboa, está marcado de 17 de julho a 18 de setembro. O local? A Lagoa Branca na Tapada da Ajuda, entre as 14:00 e as 22:00, para voltar a dar cor às tardes de domingo deste verão e, claro, fazer dançar todos os Brunchers”, refere a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado.

O último Brunch Electronik – In The Park Lisboa realizou-se entre julho e setembro de 2019. Em outubro do ano passado, houve uma edição especial – Brunch Lisboa Halloween Weekender – “que marcou o regresso do Brunch a Lisboa pós-pandemia, com duas noites seguidas de música eletrónica” no Pavilhão Carlos Lopes.

Este ano, no primeiro domingo, a 17 de julho, atuam Laurent Garnier, Freshkits, Luisa, Roundhouse Kick Live e Telma, e, no seguinte, a 31 Julho, há um ‘showcase’ especial da editora Possession.

Para 14 de agosto, estão agendadas as atuações de Vintage Culture, Mochakk, Adonia e Miguel Rendeiro. No dia 28 do mesmo mês, atuam Paco Osuna, Pan-Pot, Francisca Urbano e Frank Maurel.

Para 11 de setembro, estão marcadas as atuações de Fisher, Klin Klop, NOX e Whitenoise, e, para 18 de setembro, as de Tale of Us, Cardia, Heartbreakerz e The Slum Vagabunds.

No recinto, “como já é habitual”, haverá uma zona de restauração e, em cada sessão, entre as 14h00 e as 19h00, há também o Petit Brunch, dedicado a crianças até aos 11 anos, que “serão os protagonistas de várias atividades que incluem jogos, pinturas faciais, insufláveis, workshops e muito mais”.

Os bilhetes podem ser adquiridos em https://xceed.me/en/lisboa/club/tapada-da-ajuda/channel--brunch-lisboa.

O Brunch Electronik aconteceu a primeira vez em 2016, tendo-se repetido nos anos seguintes. No âmbito destas sessões de música eletrónica, já passaram pela Tapada da Ajuda “mais de 100 artistas dos maiores nomes da música eletrónica mundial, como Moodyman, Dubfire, Peggy Gou, Dave Clarke, Amelie Lens, Black Coffee, Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte e Marco Carola”.