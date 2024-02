De acordo com informação hoje divulgada pela organização, na 8.ª edição dos prémios, os nomeados estão distribuídos por 24 categorias, às quais se juntam dois prémios Excelência, um para uma entidade e outro para uma personalidade, e o prémio Inatel.

Na categoria de Melhor Grande Festival estão nomeados os portugueses Festival Músicas do Mundo (Sines), MEO Kalorama (Lisboa), North Music Festival (Porto) e O Sol da Caparica (Almada).

Além destes, entre as dezenas de festivais portugueses nomeados, alguns em mais do que uma categoria, estão também CoolJazz (Cascais), Artes à Rua (Évora), Às Vezes o Amor (que decorre em várias localidades), Med (Loulé), N2 (Chaves), Summer Opening (Funchal) e NeoPop (Viana do Castelo).

Em algumas categorias os vencedores são escolhidos por um júri e, noutras, pelo público, como acontece em Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato, Melhor Novo Festival e Melhor Festival ‘Indoor’ (em recinto coberto).

O público pode votar online, até 17 de janeiro.

Dos festivais portugueses também estão entre os nomeados Brazil Groove Music, Ciclo Mundos, Cistermúsica, GOAT Community Intimate Festival, Matosinhos em Jazz, Festival Causa Efeito, Festival Ponte d'Lima, NewGang Festival, Tum Tá Tum Tum - Festa da Percussão, Vilar Summer Festival, Festival Imaterial, Misty Fest, Montepio às vezes o amor, Revenge of the 90's, Azores Burning Summer, Festival de Setembro, Brunch Electronik Lisboa, Lisb-On #Jardimsonoro, Season Impulso, Alma do Vinho, Andanças, Festival Literário Livros a Oeste, Montanha Pico Festival, Pico Zen Festival, Porto Beer Fest, Wool - Covilhã Urban Art.

A cerimónia de entrega dos prémios da 8.ª edição está marcada para 15 de março, em Granada.