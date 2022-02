"Sinapses", que terá 150 páginas, reúne uma série de bandas desenhadas e histórias curtas que Ivo Puiupo produziu desde 2019, publicou online e que nunca tiveram edição física.

De acordo com a editora, Ivo Puiupo nasceu em Lisboa, em 1996, e vive em São Paulo, no Brasil. "O seu trabalho dialoga com BD, fotografia, pintura, som e as suas intersecções. Faz parte do selo editorial Pepito Corp, do projeto musical FUGA e do coletivo de arte contemporânea BASA2".

Através deste concurso dedicado à produção independente de BD já foram publicados títulos como "O cuidado dos pássaros / The care of birds", de Francisco Sousa Lobo, "Askar, o general", de Dileydi Florez, "Nódoa negra", de várias autoras, e "Hoje não", de Ana Margarida Matos.