Além de uma sessão extra na terça-feira e outra hoje, ambas às 19h00, a peça da dramaturga britânica na qual contracenam quatro atrizes portuguesas, terá representações extra dias 29 e 30, às 19h00.

Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia são as protagonistas da peça que tem versão de Vera San Payo de Lemos e de João Lourenço, que também assina a encenação e o cenário.

"Só Eu Escapei" gira em torno de quatro mulheres que se encontram no jardim de uma casa a conversar sobre o quotidiano, a família, os empregos que tiveram, as mudanças que foram ocorrendo no lugar onde vivem e, também, sobre os seus desejos e medos mais profundos.