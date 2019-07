A Fundação Museu do Douro, impulsionadora do projeto, anunciou que durante a viagem realizar-se-á uma troca de experiências e partilha de culturas que resultará num caderno de viagem e no documentário “767 milhas até Bristol”.

A ação vai ser protagonizada pelo grupo musical de percussão contemporânea Sons do Douro, que utiliza pipas de vinho, cestos de vindima ou sacholas como instrumentos musicais, juntando-os à viola, guitarra, bandolim e gaita-de-foles.

“Com o projeto musical Sons do Douro pretendemos partilhar a nossa cultura musical com o povo de Bristol, afirmou, em comunicado, Luís Carvalho, do Museu do Douro.