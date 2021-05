O Porto vai acolher pela primeira vez uma final de uma competição europeia de clubes, depois de a UEFA ter anunciado esta semana que a decisão da Liga dos Campeões de futebol vai realizar-se no Estádio do Dragão.

No total, vão estar 12 mil adeptos no estádio (seis mil de cada equipa). E Liam Gallagher, apoiante do Manchester City, equipa que vai defrontar o Chelsea, quer ser um dos espectadores do jogo.

Nas redes sociais, ex-Oasis pediu ao Porto que o "deixe entrar". "Porto, sou eu, o tipo da ‘Wonderwall', deixem-me entrar", escreveu o músico britânico na sua conta no Twitter.

Pouco depois do apelo, o Futebol Clube do Porto respondeu a Liam Gallagher: "City, queremo-lo na nossa casa. Podem ajudar? P.S. Obrigado pela 'Wonderwall'".