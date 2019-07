“Este regresso é ótimo, muito melhor que há dois anos, no Parque das Nações [em Lisboa]. Prefiro mil vezes este espaço, é mais agradável, o ambiente é mais de SBSR”, afirmou à agência Lusa a participante no festival Ana.

Depois de três edições em Lisboa, o SBSR voltou à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em Sesimbra (Setúbal) para comemorar 25 anos, um esforço feito pela organização porque cada vez que anunciavam uma nova data “apareciam sempre os saudosistas do Meco”, referiu Luís Montez, da promotora Música no Coração.

“O verão é praia, é contacto com natureza e os amigos e o campismo é um momento próprio para os amigos se encontrarem e conviverem durante muito tempo, estarem juntos, brincarem uns com os outros e levarem recordações”, afirmou o organizador.

Para que os festivaleiros “nunca mais se esqueçam” do SBSR, a organização melhorou os acessos e o estacionamento, que passou a situar-se onde antes era o palco principal e vice-versa, além de existir um tapete de vegetação que diminui as poeiras.

“Este espaço é mais tradicional do que em Lisboa. O SBSR é um festival tipicamente de campo”, frisou Francisco Cabrita, que quer ver Lana Del Rey e Dino D’Santiago.

Já Sofia não vinha a este festival há 11 anos, altura em que se realizava no Parque Tejo, em Lisboa, mas também apontou que “está extremamente melhor”, destacando o maior espaço na restauração, a melhor organização e o estacionamento.

Hoje o calor faz-se sentir perto dos 30 graus e, junto ao palco principal, Rui Serra afirmou que “preferia o Parque das Nações”, porque no atual recinto “faltam sombras”.