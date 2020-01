"Perto de mim" é o novo single do jovem cantor português SYRO. O videoclip do tema foi lançado no passado dia 27 de janeiro e já ultrapassou as 100 mil visualizações no Youtube. "Este é um tema em que quis despir-me de produções megalómanas e ter mais voz e piano, como as pessoas conseguem perceber ao ouvir esta canção", começa por explicar em conversa com o SAPO Mag.

No single, o artista "aborda o amor sob todas as suas formas possíveis, entre namorados, irmãos, pais e filhos, avós e netos, portanto, entre laços de sangue ou entre laços que a vida decidiu unir". "É uma canção que falar de amor, mas onde eu quis afastar-me um bocadinho da faceta mais banal. Fala das relações humanas, do apego às pessoas... fala de pessoas que se tornam alicerces da nossa vida e o mal que nos faz se a perdermos. Se as perdermos, perdemos uma parte de nós", frisa o músico de 24 anos. "Também fala de saudade. Mas o tópico principal é o medo de perdermos as pessoas que são alicerces da nossa vida", acrescenta.