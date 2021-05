SYRO anunciou esta quarta-feira, dia 5 de maio, dois concertos em nome próprio. O jovem artista vai subir ao palco do Hard Club, no Porto, a 27 de novembro, e no dia 3 de dezembro atua no Capitólio, em Lisboa.

Os bilhetes já se encontram à venda na Ticketline, Blueticket e locais habituais.

No início do ano, SYRO lançou o novo single "Casa". O novo tema fará parte do primeiro registo de longa duração do artista, com edição prevista para o último trimestre de 2021.

SYRO é o músico, produtor, compositor e intérprete. “Perto de Mim”, com mais de oito milhões de visualizações no YouTube, "Deixa Passar" (mais de três milhões de reproduções) e "Acordar" (mais de três milhões de reproduções) são os primeiros sucessos do músico.

Baterista de formação e músico desde os 12 anos, licenciou-se em Jazz e Música Moderna. Paralelamente ao seu percurso académico, formou e integrou vários projetos como baterista.