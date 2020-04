Avi Nash ficou mundialmente conhecido por vestir a pele de Siddiq em "The Walking Dead". O ator americano fez ainda parte do elenco de "Learning to Drive" (2014) e de "Barry", filme sobre a juventude de Barack Obama.

O ator, que está atualmente a viver em Portugal, aceitou o desafio do SAPO Mag e elegeu 10 sugestões para ocupar o seu tempo durante a quarentena (até nos enviou as respostas em português). "São 10 sugestões pra sobreviver ao apocalipse (quero dizer, à COVID-19)", brinca Avi Nash.

10 SUGESTÕES DE AVI NASH

"28 DIAS DEPOIS"

Avi Nash: "Porque as ruas vazias já são coisas quotidianas. Talvez seja importante começarmos a praticar os nossos sprints, enquanto esperamos que chegue o dia em que a Naomie Harris nos vai salvar a vida. Ou Cillian Murphy."

Onde: No filme de 2003 do realizador Danny Boyle, um poderoso vírus provoca uma epidemia letal. Em apenas 28 dias, propaga-se de uma forma inesperada e apenas um pequeno grupo de pessoas consegue escapar e vai ter que dar tudo por tudo para conseguir salvar o resto do mundo. Mas o vírus não é a única ameaça que têm que enfrentar. O filme está disponível no MEO Videoclube.

"PEAKY BLINDERS"

Avi Nash: "Porque ver coisas com o Cillian Murphy nunca é uma perda de tempo. Não existe nada mais importante ou mais forte que a família - e isso é muito mais evidente nestes dias de quarentena."

Onde: As primeiras cinco temporadas da série estão disponíveis na Netflix. Em "Peaky Blinders", um infame gangue de Birmingham é liderado pelo cruel Tommy Shelby, um patrão do crime determinado a conquistar o mundo a qualquer preço.

"Relatos Selvagens"

Avi Nash: "E se estás farto de estar com tua família... e se passas o dia todo a pensar em sufocar a próxima pessoa que falar contigo... precisas de humor negro. Aqui tens o melhor."

Onde: A história do filme de 2014 consiste em seis segmentos que alternam entre a intriga, a comédia e a violência. O filme é inspirado na série de televisão "Amazing Stories" (1985-1987) criada e produzida por Steven Spielberg. Disponível em DVD.

"O Elefante Evapora-Se"

Avi Nash: "Porque preferes ler do que ver porcaria. És um tipo refinado. Vais beber um chá sencha e desfrutar de 10 contos do mestre japonês Murakami, que escreve com palavras que te fazem sentir melancolia e que te fazem ter vontade de estar fechadoem casa. Que é já o que estamos a fazer."

Onde: Ao longo de dezassete pequenas histórias aparentemente banais, das muitas que povoam o nosso quotidiano, Haruki Murakami transporta o leitor à dimensão paralela de um imaginário delicioso e bizarro ao mesmo tempo, percorrendo um Japão que tem tanto de nostálgico como de moderno", explica a editora. O livro está à vendas nas principais livrarias (online, neste período de isolamento).

"O AMOR NOS TEMPOS DE CÓLERA"

Se vai fazer só uma coisa, vais resolver não ficar sozinho depois de "Os Tempos da COVID-19". E como já estamos fechados em casa, podemos terminar finalmente a história de Fermina Daza. E aprender sobre o amor e não o amor do Tinder. Pode ser que chores.

Onde: Quanto tempo esperaria pela pessoa que ama? Uma história de amor baseada no livro de Gabriel Garcia Marquez, sobre um homem que espera quase uma vida pela oportunidade de concretizar o seu amor por uma rapariga. Disponível em DVD.

"A Vida É Bela"

E porque já estás a chorar, o melhor é acabar com todas as lágrimas de uma vez só. Deixemos-nos cair.

Onde: Disponível na HBO Portugal. No filme de 1998, Guido conquistou a mulher que ama e construiu uma bela vida para a sua família. Mas a Segunda Guerra Mundial ameaça essa vida, e Guido tem de usar as suas forças para salvar a família de um destino impensável.

"RICK & MORTY"

E quando já não houver mais lágrimas, voltas a uma questão de tua crise existencial, agora mais empenhado porque estamos em casa. Assim que decidires, podes distrair-te com esta série de animação. “Vou rir” dizes. Sim, vais rir, vais rir muito - mas a tua crise existencial vai começar depois.

Onde: Disponível na Netflix. No arranque da série, o brilhante e alcoólico cientista Rick "rapta" o seu neto adolescente, Morty, para viagens loucas em outros mundos e dimensões alternativas.

"COOL RUNNINGS"

Porque graças a todos os meus conselhos deprimentes, precisas animar a tua alma. Vais olhar-te ao espelho e dizer: "Vejo orgulho, vejo poder. Vejo uma pessoa durona que não aceita lições de ninguém".

Onde: Comédia de 1993 com John Candy, Leon e Doug E. Doug. O filme está disponível no serviço de streaming do Youtube.

"Gladiador"

Agora que estás com o espírito renovado, podes começar a aproveitar todo este novo tempo livre. Vais entreter-te. Aprender um nov idioma. Vais cozinhar. A quarentena não te vai deprimir ainda mais. Não vai ganhar. Tu vais vencer! Vais sair desta época, com uma versão melhor de ti mesmo! Vais chamar-te Maximus Decimus Meridius! Mas só quando estás sozinho.

Onde: Filme vencedor de cinco Óscares em 2001, incluindo Melhor Filme e melhor Actor, está disponível na Netflix. A história é centrada em Maximus, General das Legiões Romanas, que é querido por todos, até pelo Imperador Marco Aurélio, que antes de morrer o escolhe como sucessor, pondo de lado o seu próprio filho, Cómodo.

"Elite"

A verdade é que todos nós queremos ver jovens e bonitos a resolver um misterioso crime. Tens aqui a premissa. Vai ver, tens 24 episódios pela frente.

Onde: A série espanhola está disponível na Netflix. "Elite" segue a vida de um grupo de estudantes de uma elitista escola privada.