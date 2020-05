João Maneira, ator que fez parte do elenco de produções do pequeno ecrã como "Nazaré", "Paixão", "Mar Salgado", "Terapia" ou "Amor Maior", aceitou o desafio do SAPO Mag e elegeu 10 sugestões para ocupar o seu tempo durante a quarentena.

"Tiger King", "Sherlock", "Quem Levarias para uma Ilha Deserta?" e "Peaky Blinders" fazem parte da lista de sugestões do ator.

10 SUGESTÕES DE JOÃO MANEIRA

Tiger King

João Maneira: "Um abrir de olhos para todos sobre o que fazemos aos animais - e fazemo-lo conscientes disso. Uma amostra de um problema que é conhecido e que, felizmente, cada vez mais, tem sido reconhecimento e entendimento".

Onde: A primeira temporada da série documental está disponível na Netflix. Na história verídica, de um homicídio no submundo da criação de felinos, as coisas descontrolam-se entre o proprietário de um jardim zoológico e diversas personalidades excêntricas.

Sherlock

João Maneira: "Sherlock Holmes e Watson, ambos dão-nos um super poder. O poder de nos sentirmos inteligentes como aquelas personagens. Todos os mistérios tornam-se fáceis".

Onde: As quatro temporadas, cada uma com três episódios, podem ser vistas na Netflix. Nesta versão moderna dos conhecidos contos misteriosos de Arthur Conan Doyle, o excêntrico detetive percorre as ruas de Londres na atualidade, à procura de pistas.

The Equalizer 2 - A Vingança

João Maneira: "Vi o filme muito recentemente e simplesmente tem qualquer coisa que me manteve colado ao ecrã... Porquê? Não sei, acreditem, vale a pena, apesar de haver duas ou três partes que não correspondem ao resto do filme".

Onde: Com Denzel Washington como protagonista, naquela que é a primeira sequela da sua carreira, "The Equalizer 2 - A Vingança" está disponível no serviço de streaming Netflix. O ator veste a pele de Robert McCall, que dedica os seus dias a defender fracos e oprimidos.

Fórmula 1: A Emoção de um Grande Prémio

João Maneira: Talvez das minhas séries/documentários preferidos... mas sou suspeito para falar. É um documentário que explica os bastidores do espectáculo que é a fórmula 1, uma visão clara e realista de cada piloto sobre vários aspectos, todos eles fulcrais à competição, desde as disputas e rivalidades aos despistes por erros que mudam a vida do piloto.

Onde: As duas temporadas da série documental podem ser vistas na Netflix. "Pilotos, agentes e proprietários de equipas vivem a vida a mil — dentro e fora da pista — durante todas as implacáveis temporadas de corridas de Fórmula 1", lembra o serviço de streaming na sinopse.

Quem Levarias para uma Ilha Deserta?

João Maneira: "Apaixonei-me pela história e pela sua realidade. Um filme que nos mostra os verdadeiros 'eu's' de cada indivíduo daquela casa - sim, o filme passa-se todo dentro de uma casa, mas o bom está nas palavras que eles profanam, nas ações e nas expressões que fazem.

Onde: Protagonizado por María Pedraza ("Toy Boy" e "La Casa de Papel") e Jaime Lorente ("La Casa de Papel"), o filme faz parte do catálogo da Netflix e segue quatro amigos e colegas de apartamento. A vida do grupo nunca mais será a mesma quando um segredo inimaginável é revelado durante um jogo na última noite que passam juntos.

Rick & Morty

João Maneira: "Talvez a melhor série de animação que vi na minha vida... mas, para ser sincero, só vi duas ou três séries de animação até ao fim - sim, porque sou do tempo em que não havia Netflix (risos). Esta série fala de forma ridicularizada sobre a sociedade, sobre as suas falhas e defeitos mas sempre de uma forma fenomenalmente cómica e inteligente, coisa que eu adoro.

Onde: Disponível na Netflix. No arranque da série, o brilhante e alcoólico cientista Rick "rapta" o seu neto adolescente, Morty, para viagens loucas em outros mundos e dimensões alternativas.

Peaky Blinders

João Maneira: "Sei que 75% das pessoas já viram, mas no meu entender este número devia ser de 100%. Vou sempre recomendar esta série pela sua magnitude. É esse mesmo o termo: magnífico, uma obra prima. Numa das cenas aparece uma perche, e o realizador afirmou que a cena estava tão bonita que a perche acabou por ficar - é um exemplo, autoria de mestre, interpretação que nem sei o que dizer, sublime.

Onde: Série de (até à data) 30 episódios em cinco temporadas, criada por Steven Knight, um épico familiar de gangsters de Birmingham após a Primeira Guerra Mundial. As cinco temporadas estão disponíveis na Netflix.

Linhas de Sangue

João Maneira: "Para quem prefere um serão com gargalhadas e diversão, a beber umas 'jolas' com os amigos, ou até com a família, e se não tiverem ninguém com menos de 16 anos... este filme é perfeito. Sabendo também em que condições o fizeram, deixa-me com esperança de um futuro melhor para a cultura em Portugal. Estamos no caminho certo.

Onde: O filme pode ser visto no MEO Videoclube. Realizado por Manuel Pureza e Sérgio Graciano, "Linhas de Sangue" segue um conjunto de malfeitores que ameaça a ordem e a paz em Portugal. A resposta não tarda e logo surge um grupo de heróis, mais ou menos acidentais, que salva o dia.

Don't Fuck With Cats

João Maneira: "Um drama à volta de um serial killer. No início, começam por surgir vídeos anónimos online em que tortura animais, provocando-lhes a morte em directo. É uma serie que se desenrola à volta desta personagem e de um grupo de geeks que, online, abrem uma caça a este homem - são centenas de pessoas que querem fazer justiça. Recomendo que todos vejam porque nos dá uma perspectiva diferente e também nos alerta que a internet tem coisas boas e que a justiça pode chegar desta forma.

Onde: O documentário está disponível na Netflix. Ao longo dos três episódios, os vídeos horrendos de um perverso criminoso levam um grupo de cibernautas a lançar uma arriscada caça ao homem nas entranhas de um sombrio submundo.

Prison Break

João Maneira: "Uma série em que nunca sabemos bem o que esperar. Com o desenrolar de todos os planos, vamos tentando adivinhar como é que eles vão fugir e sentimos que também fazemos parte do grupo. Gosto mais das primeiras temporadas, mas não resisti e vi tudo até ao fim.

Onde: As cinco temporadas pode ser vistas na Netflix. A história arranca quando Lincoln Burrows recebe a informação de que o irmão, Michael Scofield, pode não estar morto.