Taylor Swift cancelou toda a sua digressão europeia até ao final de 2020, incluindo o seu concerto no NOS Alive, marcado para julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

"Lamentamos comunicar que devido à situação atual de Pandemia Mundial de COVID-19 e pelo momento único que estamos todos a viver, Taylor Swift decidiu cancelar a sua Tour Europeia até final de 2020, e assim não estará presente na edição de julho do NOS Alive. Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", confirmou a Everything is New em comunicado.

A promotora do festival frisa ainda que "continua a trabalhar seguindo todas as orientações e recomendações do Governo Português, da Direção Geral de Saúde e com todas as autoridades competentes que estão connosco na realização do festival".

Adiar a edição de 2020 do festival é uma das opções em cima da mesa. "Dia a dia, continuamos a avaliar todas as possibilidades de desfrutar da música no Passeio Marítimo de Algés e por isso estamos a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz. Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos, que desde a primeira edição estão connosco e que tornaram o sonho 'NOS Alive' possível", frisa a organização.

A 14.ª edição do festival está marcada para oos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os nomes anunciados incluem Alec Benjamin, Alt-j, Anderson, .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Charli XCX, Da Weasel, Easy Life, Faith No More, Finneas, Haim, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Manel Cruz, Moses Sumney, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Petit Biscuit, The Strokes, Tom Misch, Sea Girls, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

Na Europa tem sido cancelados ou adiados vários festivais de verão. Em Portugal, o NOS Primavera Sound, do Porto, foi adiado para setembro e a nova edição do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, acontecerá apenas em junho de 2021.