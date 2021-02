Taylor Swift cancelou todas os concertos da sua digressão mundial devido à "pandemia sem precedentes". A cantora tinha uma pequena lista de concertos agendados para o verão de 2019, tendo sido todos reagendados.

Nas redes sociais, a artista norte-americana confirmou o cancelamento de todos os espetáculos. "Esta é uma pandemia sem precedentes, que mudou os planos de todos e ninguém sabe como será a paisagem das digressões num futuro próximo", escreveu Taylor Swift na sua conta no Twitter.

Em abril de 2020, a artista tinha anunciado o cancelamento da digressão europeia, incluíndo a sua passagem por Portugal. "Lamentamos comunicar que devido à situação atual de Pandemia Mundial de COVID-19 e pelo momento único que estamos todos a viver, Taylor Swift decidiu cancelar a sua Tour Europeia até final de 2020, e assim não estará presente na edição de julho do NOS Alive. Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", adianto a Everything is New em comunicado, no ano passado.