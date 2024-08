Fever Ray, projeto da sueca Karin Dreijer dos The Knife, cancelou o seu concerto no MEO Kalorama. A artista sueca iria atua esta quinta-feira, dia 29 de agosto, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"Lamentamos comunicar que Fever Ray não estará connosco esta quinta-feira. Desejamos-lhe rápidas melhoras", confirmou a organização do festival nas redes sociais.

Em nota partilhada no Instagram, Fever Ray adianta que esteve internada devido a uma pneumonia bacteriana. "Peço imensa desculpa de anunciar que terei de cancelar os espetáculos do próximo fim de semana. Depois do nosso último espetáculo no Way Out West (que provavelmente não deveria ter feito porque já não me estava a sentir bem) acabei no hospital com uma pneumonia bacteriana. Não conseguia respirar, por isso, fiquei internada 7 dias, com oxigénio e antibiótico intravenoso", explicou.

"A minha infeção já está controlada, mas tenho uma longa recuperação pela frente, até ter os meus pulmões de volta. Estava com tanta vontade de vos ver novamente, neste final de digressão Mas em breve estaremos de volta! Obrigada por me ouvirem", rematou.

Nas redes sociais, o festival adiantou que, devido ao cancelamento do concerto de Fever Ray, Loyle Carner irá subir ao Palco San Miguel, às 22h00. Já Filipe Sambado vai fechar o Palco Lisboa no primeiro dia da edição de 2024 do MEO Kalorama.