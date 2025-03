Começou por ser apenas um musical sobre Marilyn Monroe, mas acabou por nascer uma companhia. A Companhia Teatro Àpriori nasceu da persistência de quatro jovens em estrear um musical da sua autoria. "Com o nosso primeiro musical surgiu o pedido de fazermos algo mais, e com isso começámos a nossa ação formativa, aqui na Cooperativa 'A Sacavenense', onde começámos a formar jovens artistas para estarem connosco a crescer em conjunto", conta João Prior, um dos membros da direção do Teatro Àpriori.

O projeto não deixa nada de parte, além das grandes exibições que produzem todos os anos, o Teatro Àpriori preocupa-se em fornecer uma vasta oferta cultural aos seus alunos, e assim, criaram um curso que já chegou a várias regiões da periferia de Lisboa: "Conseguimos abrir um curso semanal que dá uma oferta culturalmente acessível a todos os nossos jovens que residem aqui em Loures e temos jovens também do outro lado da margem e agora mais recentemente da zona de Cascais…", refere João Prior.

Querem "deixar uma marca no próximo" através de uma formação qualificada, que eleva muitos dos seus alunos às mais prestigiadas escolas de ensino cultural do país, e ambicionam que um dia sejam eles a espalhar o seu projeto de formação acessível a todos.

A "Mulher Artista": A celebração da mulher em forma de arte

Amanhã, a companhia Teatro Àpriori realiza a sua segunda edição do evento sobre "A Mulher Artista" em celebração à mulher enquanto artista e ativista, onde neste caso, a arte é o motor que fez acelerar o progresso. Desde o lanche às exibições, a tarde vai ser feita de bom humor e interação entre os interessados em celebrar a mulher de uma forma especial. Marta Martins, membro da direção do Teatro Àpriori, acrescenta "Vamos ter uma zona de café em que as pessoas podem passar um bocadinho da tarde, temos a parte do espetáculo e a parte da exposição. Na exposição, vamos ter várias peças de arte e vários momentos de história para falar sobre o ativismo e os direitos das mulheres. A nível de espetáculo vamos ter a apresentação de números que falam precisamente sobre estes temas, como os covers do musical 'Suffs'".

Como forma de relembrar os seus antepassados e mostrar que esta é uma luta que se vive em conjunto, esta companhia estabelece todos os anos, uma parceria com alguém do mundo artístico que ajuda na concretização deste projeto. Marta Martins revelou ao SAPO Mag que esta edição irá contar com a participação da atriz e compositora de teatro musical, Mari Ribeiro, que esteve em vários projetos de renome em Portugal, como "We Will Rock You" e "Rita Põe-te em Guarda!".

"A Mulher Artista" leva ao seu público todo o material necessário para uma tarde a celebrar a mulher, e de acordo com os participantes assíduos, a sua arte nunca foi tão valorizada como neste evento, ainda assim, a direção do Teatro Àpriori só consegue apontar um desafio na criação deste projeto, a adesão. "A adesão a estes eventos é sempre um ponto de interrogação, porque já tivemos este evento o ano passado, e foi altamente bem preparado e bem equipado, mas de facto a adesão não foi assim tão grande. Queremos apelar à sua importância, é mesmo um evento diferente, é um momento para vir Estar. Um evento para estar em comunidade, numa altura em que isso faz tanta falta", afirma o diretor da companhia.

"Queremos convidar as pessoas a virem conhecer este outro lado destes eventos, o outro lado da nossa companhia, porque, assim que entrarem, têm uma experiência altamente interativa, altamente produtiva e vão sair daqui diferentes, mais que não seja, vão sair com algo de acrescento na vida", acrescenta João Prior.

O evento "A Mulher Artista" ocorre dia 8 de março, sábado, às 17 horas, na Cooperativa "A Sacavenense", em Sacavém, e o bilhete de entrada tem um custo de 5 euros.

Para a reserva de bilhetes contacte: teatroapriori@gmail.com