A sala de espetáculos, uma das 96 do país que faz parte da Rede de Teatro e Cineteatros Portugueses, preparou um conjunto de espetáculos que vai do novo talento do luso-cabo-verdiano Eu.Clides à evocação dos 160 anos do nascimento de Claude Debussy.

Após a paragem no verão, a programação regressa ao Teatro-Cine no dia 16 de setembro, com a apresentação do disco de estreia de Eu.Clides, “Declive”.

Ainda em setembro, a associação artística Andante instala-se em Pombal para ultimar “A minha solidão devia ter asas”, espetáculo criado em coprodução com a Câmara Municipal.

Desenvolvido a partir do cruzamento entre o teatro e a promoção da leitura, “A minha solidão devia ter asas” está em cena entre os dias 25 e 29 desse mês, em dez sessões especialmente desenhadas para os alunos do ensino secundário e ainda numa para o público em geral, a 30 de setembro.

Em outubro, o destaque da programação é a ópera “Debussy e Melisande”, nova produção da Musicamera, com texto de Cláudio Hochman e música de César Viana, que sobe ao palco no dia 7.

O espetáculo surge a propósito da celebração do aniversário de Debussy, os 160 anos do seu nascimento, e dos 120 anos da estreia da ópera “Pélleas et Mélisande”, de Maurice Maeterlinck e Claude Debussy.

Por Pombal, no distrito de Leiria, passam também as novas canções que Manel Cruz tem estado a preparar, num concerto agendado para 21 de outubro.

A fechar outubro, o Teatro-Cine acolhe a segunda edição do HaHaArt Film Festival, dedicado ao cinema de comédia. São 50 curtas-metragens a projetar entre os dias 27 e 29.

Outra coprodução com estreia em Pombal está reservada para o final de novembro: o ator e encenador Marco Paiva, da Terra Amarela, está a criar em residências artísticas na Casa Varela, o centro de experimentação artística da cidade, “O tamanho das coisas”.

Trata-se de um monólogo pensado para o ator Paulo Azevedo, que subirá ao palco em dois momentos, nos dias 24 e 25 de novembro.

Também na Casa Varela foi desenvolvida “Mulher-romã”, performance transdisciplinar da companhia Fogo Lento, a partir do conto tradicional “As três romãs”, que chega ao Teatro-Cine a 2 de dezembro.

Para famílias, a sala de espetáculos de Pombal apresenta a 10 de dezembro “25 anjos a cantar o Natal”, um espetáculo dos Concertos para Bebés.

A par da programação central, a Unidade de Cultura da Câmara de Pombal realça que haverá outros momentos programados, nomeadamente conversas com artistas sobre os trabalhos produzidos na Teatro-Cine e Casa Varela ou sessões de cinema quinzenais do Cineclube de Pombal, entre vários acolhimentos.