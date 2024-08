Esta é a 64.ª criação da companhia de teatro itinerante portuguesa e a quarta em coprodução com o Grupo Harém de Teatro, de Teresina, no estado brasileiro do Piauí, integrada na edição deste ano do FestLuso, informou, em comunicado.

A história da peça é situada no período hipotético da nova idade do gelo, provocada pela ação humana na natureza, em que a um professor catedrático, sozinho numa caverna de uma biblioteca, já só sobram os livros como combustível para se aquecer.

Este espetáculo foi montado com um núcleo principal de dois atores a que se vão juntar atrizes coadjuvantes de vários países de língua portuguesa (Brasil, Moçambique, Angola, Portugal e Cabo Verde), onde, além da sua apresentação nos respetivos países, vai ser feita uma residência artística de sete dias.

A peça, cuja estreia está marcada para dia 28 de agosto, às 18h00 locais (22h00 em Lisboa), tem texto e dramaturgia de Fábio Christian, ideia original de Fernando Jorge Lopes e Francisco Pelé, encenação de Arimatan Martins e conta com as interpretações de Fernando Jorge Lopes, Francisco Pellé e Andressa Santos (atriz brasileira convidada).