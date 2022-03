Integrado no projeto “Províncias”, “Ilhas” é um espetáculo quase sem palavras, com dramaturgia de Natália Luiza e encenação de Miguel Seabra, que invoca o arquipélago dos Açores.

“Para além do Tejo” (2004), “Por detrás dos montes” (2006), “Por causa da muralha nem sempre se consegue ver a lua” (2012) e “Ca_Minho” (2019) são espetáculos já criados pelo Meridional no âmbito do projeto “Províncias”, no qual em cada criação a companhia foca a atenção para uma determinada região de Portugal.

“Ilhas” é um espetáculo que parte da exploração das linguagens gestual, plástica e musical da região dos Açores, procurando – através de um olhar subjetivado e sem o recurso à palavra – tornar expressivo um universo inspirado no arquipélago.

Transformar em matéria cénica a singularidade identitária do território açoriano e conseguir criar um modo de comunicar inspirado nos seus hábitos, ritos e mitos” é, segundo o Meridional, o objetivo do espetáculo.

Com espaço cénico e figurino de Hugo F. Matos, música original e espaço sonoro de Fernando Mota, a interpretar “Ilhas” estão Ana Santos, David Medeiros, Emanuel Arada, Joana de Verona, Miguel Damião e Rosinda Costa.