No dia 8 de outubro, a atriz Carla Bolito coordena a leitura do “Auto da Compadecida” (1955), de Ariano Suassuna, seguindo-se “Agreste”, de Newton Moreno, com direção de Álvaro Correia, no dia 15, e, no dia 22, a encerrar, o diretor do TNDMII, Pedro Penim, coordena a leitura de “Fala baixo senão eu grito”, de Leilah Assunção.

As leituras serão feitas pelos atores João Grosso, José Neves, Manuel Coelho e Paula Mora, do elenco residente do TNDMII, e ainda por Diego Bragà, Diogo Liberano, Lara Mesquita e Nina Morena.