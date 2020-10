As obras na fachada, orçadas em 170 mil euros (com IVA), deverão terminar dentro de 110 dias, disse à agência Lusa a presidente do Conselho de Administração do Organismo de Produção Artística (OPArte), Conceição Amaral, entidade que tutela o Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC).

Estas obras são ações corretivas e preventivas, visando solucionar alguns problemas identificados e resultantes da exposição do edifício às condições ambientais, adiantou.

A fachada do teatro, em pedra de lioz, mantém os traços arquitetónicos iniciais do edifício inaugurado em junho de 1793.

Segundo o TNSC, na fachada do teatro, há a limpar a sujidade acumulada, arranjar as fissuras no teto da arcada e as zonas de superfície em pedra que estão danificadas, substituir a madeira das caixilharias, já degradada, fazer o tratamento de ferragens oxidadas e rever o envelhecimento de massas e outros materiais.

Ao longo deste período também serão desenvolvidas ações corretivas e preventivas, com o objetivo de solucionar os vários tipos de problemas identificados e que resultam da exposição do edifício às condições ambientais, da falta de manutenção e de intervenção humana, segundo o teatro.

As obras contam com o mecenato da Fundação Mirpuri, no âmbito de um protocolo firmado pelas duas entidades em 2018. E o papel que o mecenato pode desempenhar, não só no TNSC, foi sublinhado por Conceição Amaral, que defendeu que "o mecenas tem de ser um filantropo".

Para a responsável, em declarações à agência Lusa, "há que dar garantias para atrair os mecenas, e não recorrer a eles apenas quando são mais necessários".

O mecenato deve ser um compromisso da sociedade civil com o património cultural que herdámos e que todos temos de cuidar, defendeu a presidente do OPArt.

No horizonte do atual conselho de administração, estão outras obras, nomeadamente no interior do teatro, como a renovação dos dourados e tratamento de estuques, que estarão a cargo da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

Até ao final do ano será feita uma intervenção no 'piso zero' do teatro, não incluindo a sala, "apenas nos espaços comuns", orçada em 40.000 euros. No tocante ao interior, a responsável afirmou mesmo que a situação era "decadente".

Outra intervenção prevista é a renovação do pano de ferro, o obliterador de cena, já que o atual data da década de 1940 e pesa 20 toneladas.

Este pano de ferro será substituído por um outro, com menos de metade do peso do atual, "o que é significativo para toda a estrutura do edifício", salientou Conceição Amaral.

A colocação de um novo pano de ferro está orçada em 110 mil euros, com IVA.

"Estas obras - a nível do piso zero e do pano de ferro - têm de estar prontas em dezembro, antes do habitual Concerto de Natal, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP)", afirmou.

Até dezembro tanto o Coro do TNSC como a OSP têm uma ampla programação fora do teatro, noutros concelhos além de Lisboa.

A ópera só voltará a este palco lírico no próximo ano.

Conceição Amaral afirmou que a necessidade de obras de segurança no TNSC vinha já a ser assinalada por anteriores conselhos de administração do OPArt.

Outro projeto em curso é o arquivo do TNSC, entendendo-se este como um repositório dos mais diferentes documentos relativos à prática operática, dos libretos e partituras, aos artefactos, cenários, fatos e figurinos, registos fotográficos e audiovisuais, entre outros elementos.

Conceição Amaral reconheceu que "há algum material à guarda de" outras instituições, como a Biblioteca Nacional, e defendeu a sua reunião num espaço, onde seja possível a consulta pública.

Neste âmbito, Conceição Amaral chamou a atenção para a necessidade de se valorizarem as áreas oficinais da ópera, mantidas por costureiras, bordadoras, carpinteiros, marceneiros, entre outros ofícios, dos quais urge renovar os recursos humanos, afirmou.

O TNSC, no Chiado, em Lisboa, é um edifício de feições neoclássicas, de autoria do arquiteto José da Costa e Silva, que abriu portas em junho de 1793. Em 1996 foi classificado como monumento nacional, sendo o único teatro lírico em Portugal.

A Fundação Mirpuri é uma organização sem fins lucrativos, instituída pelo empresário Paulo Mirpuri, com projetos nas áreas da Cultura, Ambiente, Responsabilidade Social, Medicina e Investigação Aeroespacial.