As peças que o Teatro do Elétrico apresenta naquele espaço são “Entraria nesta sala”, com estreia marcada para as 17h00 e interpretações de Ivo Alexandre, Manuel Marques, Sílvia Rizzo e Sissi Martins, e “The swimming pool party”, às 20h00, com Ana Brito e Cunha, Ana Cloe, Ana Marta Contente, Filipe Vargas, José Leite, Marta Andrino, Ruben Madureira, Sandra Faleiro e Santiago Galvão.

Os textos e as encenações dos espetáculos, em cena até 27 de outubro, são de Ricardo Neves-Neves, diretor artístico do Teatro do Elétrico.

Ao longo de todo o fim de semana vai ser possível celebrar a reabertura do Teatro Variedades em atividades de entrada gratuita, como, por exemplo, no Capitólio, com o espetáculo “No Futuro Lisboa”, com curadoria de Dino D’Santiago, direção musical de André Gravata e a participação dos artistas NBC, Sir Scratch, Jojho, Kady, Sasha, Janeiro, Raissa, Berlok e Wander Isaac.

No Teatro Maria Vitória, a peça “E Ninguém Vai Preso!” vai ter entradas oferecidas nas sessões das 16h30 e das 21h30.

Estão previstos concertos de Tó Trips (sábado) e Expresso Transatlântico (domingo) e DJ ‘sets’ de Nery (sábado) e de HUCA & João Villas-Boas (domingo).

De acordo com a página da EGEAC, “a entrada para os espetáculos no Teatro Variedades, no Capitólio e no exterior do Parque Mayer será gratuita, sendo necessário o levantamento de bilhetes para os espetáculos nas salas”.

“Os bilhetes serão distribuídos no próprio dia a partir das 15h00 exclusivamente na bilheteira central do Parque Mayer. Cada pessoa poderá levantar até dois bilhetes para dois espetáculos”, pode ler-se no texto.

Em julho, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou que o Teatro Variedades reabria a 5 de outubro, após obras de reabilitação.

Carlos Moedas acrescentou que o Variedades vai “juntar companhias independentes que não têm ‘casa’ e não têm nada a ver umas com as outras”.

“Vamos lá ter os Artistas Unidos, a Marina Mota, o teatro de revista”, disse, na altura, Carlos Moedas, escusando-se a acrescentar mais detalhes sobre a programação.

Na altura, Carlos Moedas disse ainda que a programação do Teatro Variedades vai ser feita em articulação com os espaços culturais da zona, nomeadamente o Capitólio e o Cinema São Jorge, “fomentando um núcleo muito ativo para o universo do teatro, cinema, música e espetáculos”.