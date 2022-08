O acidente ocorreu pouco depois das 4 da manhã (hora local) no festival de música eletrónica Medusa Circus of Madness, na praia de Cullera, a cerca de 50 quilómetros do sul de Valência.

"Às 4h18, parte do palco do Festival em Cullera desabou devido a uma forte rajada de vento", escreveram os serviços de emergência no Twitter.

"Uma pessoa morreu, três sofreram politraumatismo grave" e outras 14 sofreram ferimentos leves, acrescentaram.

Mais tarde, os serviços médicos aumentaram o número de pacientes tratados para 40.

Os meios de comunicação explicaram que o falecido seria um homem de 20 anos, que morreu ao ser atingido por parte do palco do evento, que se desprendeu pelo vento.

A estrutura da entrada também desabou, segundo estas fontes.

Cerca de 320 mil pessoas eram esperadas para o festival.

"Estamos completamente devastados e consternados com o que aconteceu na madrugada", disse a organização do festival em comunicado, enviando condescendências à família e amigos da vítima.

De acordo com o comunicado, "um vendaval inesperado e violento devastou certas áreas do festival", obrigando os promotores a "desmontar imediatamente a área de espetáculos para garantir a segurança dos participantes, trabalhadores e artistas".

O presidente regional, Ximo Puig, escreveu no Twitter que se tratou de "um terrível acidente" e enviou as suas "mais profundas condolências à família e amigos do jovem falecido".