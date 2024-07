Um total de 15 filmes vai ser exibido na 12.ª edição do Periferias - Festival Internacional de Cine(ma) de Marvão e Valencia de Alcántara (Espanha), que se realiza de 9 a 17 de agosto, anunciou hoje a organização.

A programação apresenta películas de ficção, documentário e animação, oriundas de Alemanha, Brasil, Espanha, Finlândia, Itália, Palestina, Portugal, São Tomé e Príncipe e Tunísia.

Organizado anualmente pela Associação Cultural Periferias (Portugal) e Gato Pardo (Espanha), o festival conta com o apoio dos municípios de Marvão, no distrito de Portalegre, e Valencia de Alcántara e de outras entidades dos dois países.

“O Periferias reforça o seu estatuto enquanto referência na produção de filmes de autor focados na defesa e promoção dos Direitos Humanos, preservação do meio ambiente e impulso da arte cultural”, salientaram os promotores.

Segundo a programação, o evento tem a sessão de abertura marcada para o dia 9 de agosto, às 21h30, no Castelo de Marvão, com projeção do filme “Manga d’Terra”, de Basil da Cunha, estando prevista a presença do realizador.

Ainda no primeiro dia, mas às 23:45, a cantora cabo-verdiana Eliana Rosa, protagonista do filme “Manga d’Terra”, dá um hconcerto, igualmente no Castelo de Marvão.

O festival também apresenta as películas “Quando a Terra Foge”, de Frederico Lobo, “Folhas Caídas”, de Aki Kaurismäki, “Siempre Nos Quedará Mañana”, de Paola Cortellesi, “El espíritu de la colmena”, de Víctor Erice, “Cerrar los Ojos”, de Víctor Erice, e “Bye Bye Tibériade”, de Lina Soualem.

“Retrato Fantasma”, de Kleber Mendonça Filho, “Robot Dreams Amigos Improváveis”, de Pablo Berger, “A Minha Casinha”, de António Sequeira, “Lindo”, de Margarida Gramaxo, “La Estrella Azul”, de Javier Macipe, “Quatro Filhas”, de Kaouther Ben Hania, “Elis&Tom, Só tinha de ser com você”, de Roberto de Oliveira, e “Anselm”, de Wim Wenders, são os restantes filmes a exibir.

Além de Marvão, as atividades realizam-se em Santo António das Areias, Beirã, Portagem, Galegos e na cidade romana de Ammaia, neste concelho, em Castelo de Vide e nas povoações espanholas de Valencia de Alcántara, La Fontañera, Santiago de Alcântara e Malpartida de Cáceres.

A cerimónia de encerramento, que inclui a entrega do “Prémio Tejo/Tajo Internacional Reserva da Biosfera Transfronteiriça” ao filme vencedor da 12.ª edição do Festival Periferias, é a iniciativa prevista para Malpartida de Cáceres.

O programa abarca ainda concertos com o Trio de Roseta e com o Duo Blue Bossa, uma sessão de cinema para crianças, a oficina “Uma História Desenhada. O Cinema Somos Nós”, a exposição “Terra (da) Mãe”, de Jaime Rodrigues, visitas guiadas e uma caminhada.