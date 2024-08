O filme “Lindo”, de Margarida Gramaxo, venceu a 12.ª edição do Periferias - Festival Internacional de Cine(ma) de Marvão, no distrito de Portalegre, e Valencia de Alcántara, em Espanha, anunciou hoje a organização.

Promovido pela Associação Cultural Periferias (Portugal) e Gato Pardo (Espanha), o festival começou no dia 9 deste mês, em Marvão, e terminou no passado sábado, em Malpartida de Cáceres, com a atribuição do prémio ao filme “Lindo”.

Em comunicado, os promotores do certame indicaram que o júri luso-espanhol classificou a obra de “docu-ficção” de Margarida Gramaxo como “o melhor filme” da competição, que mostrou películas oriundas de Portugal, Palestina e Espanha.

"Pela forma como a realizadora abrange os objetivos temáticos do festival, as questões sociais e ambientais, mas também considera as emoções e a sua poética, abordando dimensões do mais que humano, ‘Lindo’ consegue tocar-nos de forma experimental e sentimental”, disse o júri, citado no comunicado.

Trata-se de um filme, continuou, “capaz de convocar valores de mensagem social, cultural e humanista”.

A obra, prevista “estrear em breve nos cinemas portugueses”, aborda “uma situação de conflito de natureza no Príncipe”, em São Tomé e Príncipe, “evocando o percurso de um caçador de tartarugas marítimas que se tornou um grande protetor desta espécie marítima”, resumiu a organização do Periferias.

Segundo a sinopse, consultada pela agência Lusa, “durante mais de 20 anos, Lindo caçou tartarugas marinhas na Ilha do Príncipe”.

“Depois de um encontro com uma tartaruga inesperadamente dócil, decidiu mudar de vida para começar a proteger o animal contra outros predadores. Agora, mergulha no seu passado para procurar as pistas que lançam o debate sobre o futuro da ilha e que passam por uma reflexão sobre o difícil equilíbrio entre o Homem e a Natureza”, pode ler-se.

A programação do Periferias contou, este ano, com a apresentação de mais de 20 películas de diferentes géneros, como ficção, documentário e animação.

Os filmes foram provenientes, além de Portugal e de Espanha, também da Alemanha, Brasil, Finlândia, Itália, Palestina, São Tomé e Príncipe e Tunísia.

Marvão, Beirã, Castelo de Vide, Galegos, Valencia de Alcántara, La Fontañera ou Malpartida de Cáceres foram algumas das localidades que acolheram a edição de 2024 deste “festival de cinema ao ar livre itinerante”.

“Ao fim de 12 anos, o Periferias impõe-se como um dos mais importantes eventos culturais da fronteira hispano-portuguesa”, assegurou a organização.