Nas redes sociais, os utentes do Centro Social de Carvalhosa, em Marco de Canaveses, já habituaram os seus seguidores a momentos de diversão e gargalhadas. Esta quinta-feira, dia 30 de setembro, a equipa da instituição voltou a surpreender.

No vídeo partilhado no Facebook, os utentes e funcionários do Centro Social de Carvalhosa recriaram o videoclip do tema "Tenho Uma Cana Boa", de Rosinha.

A cantora reagiu à paródia nas redes sociais. "Afinal, não sou só eu que 'Tenho uma cana boa'. Obrigada, Centro Social da Carvalhosa", escreveu na sua conta no Facebook.

Veja o vídeo: