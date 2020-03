Depois de "Evols" (2010) e "II" (2016), chega às plataformas digitais, e em CD e vinil por encomenda, o terceiro registo de estúdio, editado pela Revolve, e com seis elementos "a banda está mais madura e mais profissional a nível de som", conta à Lusa o guitarrista Vítor Santos.

França Gomes, Carlos Lobo, estes dois membros fundadores com Vítor Santos, Rafael Ferreira, André Simão e Sérgio de Bastos compõem o atual elenco de um grupo que contou ainda, em estúdio, com Jorge Queijo e Pedro Oliveira, dois bateristas que vieram alargar o espetro sonoro no novo disco.

"É uma mudança drástica para os outros discos porque foi o primeiro composto com um baterista. O primeiro não tinha, o segundo começou a ser gravado sem ele, o Jorge [Queijo] entrou a meio. Desta vez, a banda estava completa, e também porque assumimos os teclados como mais um instrumento e não só acessório. Isso nota-se perfeitamente", revela o músico.