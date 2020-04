O YouTube estreia este sábado, às 17h00, o filme de animação "Yellow Submarine" no canal oficial dos Beatles. A versão restaurada do filme vai contar com legendas das canções "de forma a que todos os fãs, espalhados por todo o mundo, possam cantar ao lado da banda".

"Esta versão de 'Yellow Submarine' dos The Beatles estreou nas salas de cinema em 2018, na altura para assinalar o 50.º aniversário do filme, e desde então que nunca mais esteve disponível", lembra a Universal Music em comunicado. O filme conta com algumas das canções mais conhecidas dos The Beatles, como “Eleanor Rigby”, “When I’m Sixty-Four”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “All You Need Is Love” e “It’s All Too Much”.

Poderá ver aqui a transmissão: