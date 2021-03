The Black Mamba vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão. Tatanka e companhia apresentaram o tema "Love is on my side" e conquistaram 20 pontos, ficando empatados com Carolina Deslandes ("Por Um Triz") - segundo o regulamento, em caso de empate prevalece a escolha do público.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Carolina Deslandes venceu a votação do júri nacional, que juntou os votos das sete regiões do país. Em segundo lugar ficaram os The Black Mamba, com "Love Is On My Side" (10 pontos), seguidos por Sara Afonso ("Contramão"), com oito pontos.

NEEV, com "Dancing in The Stars", foi o mais votado pelo público, conquistando 12 pontos. Já os The Black Mamba ficaram em segundo lugar com 10 pontos, seguidos por Carolina Deslandes.

Das duas rondas do concurso saíram dez finalistas, mas apenas um conquistou uma viagem até Roterdão para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2021 - Valéria, The Black Mamba, Karetus & Romeu Bairos, Fábia Maia e Sara Afonso foram os escolhidos pelo júri e pelo público na primeira semifinal. Já no passado fim de semana, na segunda ronda, Joana Alegre, Carolina Deslandes, Pedro Gonçalves, NEEV e EU.CLIDES conquistaram passagem à final.

O tema foi escolhido com base na votação do júri e do público, no esquema de 50/50 - na final, o peso das votações foi repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Este ano, a votação do público bateu um novo recorde: segundo a RTP, mais de 60 mil pessoas votaram nos 10 concorrentes que participaram no Festival da Canção.

A região Norte, que foi representada por Rui Massena, atribuiu 12 pontos a EU.CLIDES, com "Volte-Face". Já os 12 pontos do Centro foram para "Love is on My Side", dos The Black Mamba.

O júri da região de Lisboa e Vale do Tejo entregou os 12 pontos a Carolina Deslandes, com "Por Um Triz". Já os 12 pontos dos jurados do Alentejo foram atribuídos a "Joana do Mar", de Joana Alegre. Seguiu-se a região do Algarve, que foi representada por Aurea, que deu a pontuação máxima aos The Black Mamba, assim como a Madeira.

Já os Açores atribuíram 12 pontos à canção "Contramão", de Sara Afonso.

PONTUAÇÕES FINAIS:

1.º The Black Mamba - "Love Is On My Side" - 20 pontos

2.º Carolina Deslandes - "Por Um Triz"- 20 pontos

3.º NEEV - "Dancing in The Stars"- 17 pontos

4.º Sara Afonso - "Contramão" - 13 pontos

5.º Valéria - "Na Mais Profunda Saudade" - 10 pontos

6.º Karetus & Romeu Bairos - "Saudade" - 10 pontos

7.º Joana Alegre - "Joana do Mar" - 9 pontos

8.º EU.CLIDES - "VOLTE-FACE" - 9 pontos

9.º Pedro Gonçalves - "Não Vou Ficar" - 5 pontos

10.º Fábia Maia - "Dia Lindo" - 3 pontos

Reveja todas as atuações:

As votações abriram no início da semana e fecham durante a gala da final, que este ano foi apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. No arranque da emissão, a dupla brincou com as limitações provocadas pela pandemia da COVID-19, que implica que a gala se celebrasse em público em estúdio.

Como já (quase) tradição, Inês Lopes Gonçalves juntou-se a Filomena Cautela e Vasco Palmeirim para uma versão de "PlayBack". O momento contou ainda com a participação de Tânia Ribas de Oliveira, Herman José, Serenella Andrade, Catarina Furtado e José Carlos Malato. "Quem é que ficou a trautear p'ro boneco?", cantaram.

Veja aqui o momento de abertura.

No final, o trio voltou a juntar-se em palco para uma atuação "extra", com o tema "Esta é a canção" - veja aqui o vídeo.

Tal como nas semifinais, Inês Lopes Gonçalves esteve na green room. Já a primeira semifinal contou com Sónia Araújo e Jorge Gabriel e a segunda semifinal esteve nas mãos de Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato. Nas redes sociais, a emissão da RTP estará nas mãos de Joana Martins.

As atuações dos concorrentes

As dez canções em competição na final foram, por ordem de atuação: “Saudade” (tema composto por Karetus e interpretado por Karetus e Romeu Bairos), “Joana do Mar” (tema composto e interpretado por Joana Alegre), “Dia Lindo” (Fábia Maia), “Na mais profunda saudade” (Hélder Moutinho/Valéria), “Por um triz” (Carolina Deslandes), “Dancing in the stars” (Neev), “Não vou ficar” (Pedro Gonçalves), “Contramão” (Filipe Melo/Sara Afonso), “Volte-Face” (Pedro da Linha/Eu.Clides) e “Love is on my side” (Tatanka/The Black Mamba).

Canção nº 1: “Saudade” – Karetus e Romeu Bairos

Para a final, Karetus e Romeu Bairos fizeram pequenas mudanças na atuação. Em palco, a dupla e o músico continuaram acompanhados por dois Caretos de Podence, que desta vez não usaram máscaras com leds.

Já no final da atuação, Romeu Bairos revelou uma mensagem nas costas do seu casado: "Não vires as costas à cultura".

Canção nº 2: ”Joana do Mar” – Joana Alegre

Joana Alegre foi a segunda artista a subir ao palco da RTP, para apresentar "Joana do Mar". Vestida de verde e descalça, a cantora fez-se acompanhar por uma bailarina, e duas artistas (violino e arpa).

Canção nº 3: “Dia Lindo” – Fábia Maia

Depois de se ter apresentado de verde na primeira semifinal, Fábia Maia escolheu um outfit preto para a final. Já a atuação não sofreu alterações e cantora, ao centro, fez-se acompanhar por três músicos em palco.

Canção nº 4: “Na Mais Profunda Saudade” – Valéria

Para apresentar "Na Mais Profunda Saudade" na final, Valéria não alterou a sua performance. Com um vestido amarelo, a cantora apresentou-se sozinha no centro do palco do Festival Eurovisão da Canção.

Canção nº 5: “Por Um Triz” – Carolina Deslandes

Considerada uma das grandes favoritas, Carolina Deslandes fez algumas alterações à sua atuação - a cantora mudou apenas o seu figurino para tons claros.

Em palco, a artista esteve acompanhada por Diogo Clemente.

Canção nº 6: “Dancing in the Stars” – NEEV

Sentado ao piano, NEEV foi o sexto artista a subir ao palco do Festival da Canção e apresentou "Dancing in the Stars". No geral, o músico manteve a atuação que apresentou na segunda semifinal, fazendo apenas algumas alterações de planos e jogos de luz.

Canção nº 7: “Não Vou Ficar” – Pedro Gonçalves

Tal como na sua semifinal, Pedro Gonçalves fez-se acompanhar por uma pequena banda. Esta foi a segunda vez que o jovem conquista um lugar na final do Festival da Canção - há quatro anos, o músico ficou em sexto lugar.

Canção nº 8: “Contramão” – Sara Afonso

Sozinha em palco, Sara Afonso centrou a sua atuação num jogo de luzes que recebeu vários elogios nas redes sociais.

Canção nº 9: “Volte-Face” – EU.CLIDES

Vestido de branco e sentado no centro do palco, EU.CLIDES, , intérprete do tema de Pedro da Linha e Tota, foi o penúltimo artista a pisar o palco da RTP.

Canção nº 10: “Love is on My Side” – The Black Mamba

Já os The Black Mamba tiveram a missão de fechar a final do Festival da Canção. Com recurso a efeitos e jogos de luz, a banda liderada por Tatanka levou os espectadores por uma viagem ao som de "Love is on My Side".

Os convidados especiais

Além dos desfile dos 10 temas a concurso, a final do Festival da Canção RTP contou com convidados especiais. Ana Moura, Filipe Sambado, Cláudia Pascoal, Dino D'Santiago, Camané e Clã subiram ao palco este sábado, dia 6 de março.

"Voz de todas as canções concorrentes ao Festival da Canção de 1976, desaparecido no primeiro dia de 2021", Carlos do Carmo foi homenageado com dois momentos emotivos.

Na atuação, o trio de eleição de Carlos do Carmo, chefiado pelo guitarrista José Manuel Neto, o diretor artístico deste momento, acompanhou as vozes de Ana Moura, Camané e Ricardo Ribeiro em canções que nasceram, precisamente, "por ocasião dessa edição inesquecível do Festival, que se apresentou então com o título 'Uma Canção Para a Europa'".

No palco da RTP, Ricardo Ribeiro interpretou "Estrela da Tarde", seguido por Ana Moura, que recordou "Uma flor de verde Pinho", e Camané, que apresentou "No Teu Poema". No final da atuação, os três artistas juntaram-se para "Lisboa, Menina e Moça".

Ricardo Ribeiro:

Ana Moura:

Camané:

Ricardo Ribeiro, Ana Moura e Camané:

Já Dino d’Santiago reinventou em palco "Os Putos" - tema com letra de José Carlos Ary dos Santos e música de Paulo de Carvalho -, "outra das grandes canções da grande voz que, como poucas, cantou a Lisboa em que nasceu", frisou a RTP1 - veja aqui a atuação.

Na final foram ainda recordados "três discos absolutamente marcantes e influentes na história da música portuguesa que têm algumas características em comum". Os Clã com Cláudia Pascoal e Filipe Sambado viajaram até 1971 e relembraram "Mudam-se Os Tempos Mudam-se As Vontades", que foi o álbum de estreia de José Mário Branco, o clássico "Cantigas do Maio", de José Afonso, e ainda "Os Sobreviventes", primeiro álbum de Sérgio Godinho que, embora gravado nesse mesmo ano, foi editado em inícios de 1972.

Na reta final da atuação, Sérgio Godinho juntou-se aos Clã, a Cláudia Pascoal e a Filipe Sambado. O músico terminou a atuação com o tema "O Novo Normal", editado em 2020.

Elisa, que venceu a edição de 2020 do Festival da Canção, também voltou a subir ao palco do concurso da RTP1 para interpretar "Medo de Sentir".

"É fácil passar um pano sobre o assunto? Não. Se estou preparada para dizer adeus a esta canção? Não sei. A Elisa vai cantar o tema, uma última vez, no próximo sábado", escreveu Marta Carvalho, compositora da canção, na sua conta no Instagram.

A música “Medo de Sentir”, interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho, venceu em 2020 o Festival da Canção e deveria ter representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que estava previsto para Roterdão, nos Países Baixos, mas que foi adiado um ano devido à pandemia da covid-19.

Os favoritos nas semifinais

À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão da Canção, a RTP decidiu "manter o suspense durante as semifinais e revelar apenas as cinco canções mais votadas e que ficam apuradas para a Grande Final, sem revelar as pontuações individuais".

Segundo os dados do serviços de streaming, três concorrentes partiram na frente: Carolina Deslandes, Karetus & Romeu Bairos e NEEV.

Antes da final, segundo os dados disponibilizados pelo Spotify, "Por Um Triz", de Carolina Deslandes, era o tema a concurso que soma mais reproduções (21 mil e 300). Em segundo lugar seguia "Saudade", de Karetus & Romeu Bairos, com 15 mil 'streams'. Já NEEV, com "Dancing in the Stars", fechava o top três, acumulando 11 600 reproduções no serviço de streaming.

No canal de Youtube do Festival da Canção, os artistas lideravam também o ranking, tendo as três atuações das semifinais mais vistas: Carolina Deslandes somava 205 mil visualizações; Karetus & Romeu Bairos com 125 mil; e NEEV registava 116 mil reproduções.

#OFESTIVALÉNOSSO: UMA EDIÇÃO CONDICIONADA PELA PANDEMIA

"Quando, há quase um ano, Elisa e a compositora da canção, Marta Carvalho, se juntaram no palco do Coliseu Comendador Roldão Almeida (em Elvas) para cantar uma vez mais 'Medo de Sentir', que tinha acabado de vencer o Festival da Canção 2020, nenhum de nós imaginava o que o futuro nos guardava. O cancelamento, inédito, da edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, obrigou a EBU a repensar regras que, agora, permitam encarar com outra confiança a realização do concurso em 2021. Há vários cenários em função das medidas que a saúde pública possa levantar. E com essa certeza em mãos, a RTP avança para a realização do Festival da Canção 2021, cujo vencedor representará Portugal em maio em Roterdão", recorda a RTP.

Este ano, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.

As semifinais da 65.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 18 e 20 de maio e, a final, para o dia 22 do mesmo mês.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.