"No momento que atravessamos tem sido extremamente difícil chegar até ao nosso público da forma que nos é mais natural: a percorrer os palcos deste país. Assim, temos pensado em formas alternativas de o fazer. No ano passado gravámos um concerto no “nosso” Salão Brazil que disponibilizámos nas redes sociais e pensamos que poderia ser interessante agora - em vez de nos repetirmos - tentar mostrar um lado nosso que não está acessível para ninguém exceto nós mesmos", contou o membro da banda Samuel Silva, citado na nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O ensaio também será um momento em que os membros da banda se voltam a reunir, quando não se veem "há um par de meses".

"Vamos dar certamente uma volta aos temas antigos, ver se nos lembramos de como se tocam estes últimos temas que editámos ("Young Kid" e "These Foolish Fears") e o resto logo se vê", disse Samuel Silva.

Os Twist Connection estrearam-se em 2016, com o álbum "Stranded Downtown". O último longa duração da banda chama-se "Is That Real?" e foi editado em março de 2020.