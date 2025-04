Os The Twist Connection estão com um novo álbum, "Concentrate, Give It Up, It's Too Late". O disco conta com oito canções e é apresentado como "um registo curto, sóbrio e direto, onde se percebe bem de onde a banda vem e para onde quer ir".

O álbum foi produzido e misturado pela banda em colaboração com João Rui.

Com "Crime" e "Concentrate", como Tracy Vandal, como singles de avanço, o disco "confirma a essência dos The Twist Connection: uma sonoridade poderosa, marcado pelo foco e paixão pelo rock".

No dia 10 de abril, a banda vai apresentar o disco no B.Leza, em Lisboa. No concerto, o grupo vai contar com Boz Boorer, que fundou os Polecats e que foi guitarrista e diretor musical de Morrissey entre 1991 e 2021, como convidado.