The Weeknd, o "Starboy" que domina os tops mundiais, foi o escolhido para atuar na final do Super Bowl. A final da Liga Nacional de Futebol Americano aconteceu este domingo, dia 7 de fevereiro, no Raymond James Stadium, na Flórida, e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo.

Para a atuação, o artista norte-americano reuniu em pouco mais de 14 minutos todos os seus grandes sucessos - uma jogada certeira que conquistou todos os presentes e os milhões (e milhões) de espectadores que acompanharam a transmissão pela televisão ou online.

A atuação começou com The Weeknd dentro de um carro, no meio de uma grande cidade de luzes. Acompanhado por um coro com trajes brancos e máscaras futurista - com olhos vermelhos e brilhantes (um 'cumprimento' aos Daft Punk?) -, o músico deu o pontapé de saída com "Starboy", single de 2016 que bateu recordes nos serviços de streaming.

Sem pausas, e sem máscaras, seguiu-se "The Hills", com a euforia do público a disparar a cada verso.

Do palco, o músico 'saltou' para um túnel iluminado. Rodeado por dezenas de 'sósias' com máscaras, o cantor rematou "Can't Feel My Face", que abriu caminho para "I Feel It Coming".

Vestido com calças e camisola preta e um casaco vermelho (e brilhante), The Weeknd foi depois até ao topo da 'cidade iluminada' para "Save Your Tears". Já acompanhado por dezenas de violinos, o músico fez subir a temperatura com "Earned It", tema da banda sonora do filme "As 50 Sombras de Grey".

Três ou quatro segundos de pausa e a festa saltou do cenário para o centro do relvado, com a 'tropa de Weeknds' a marchar no centro do estádio ao som de "House of Balloons/Glass Table Girls". Já o 'grand finale' chegou com "Blinding Lights" - todos alinhados, centenas de bailarinos encheram o relvado Raymond James para a despedida, que foi colorida com fogo de artifício.

Com toda a máquina bem oleada e em apenas 14 minutos e 11 segundos, The Weeknd fez uma viagem vertiginosa pela sua carreira e cumpriu tudo a que se prometeu: um intervalo cheio de festa, com canções para serem cantadas em uníssono e onde o tempo passou a voar - nem deu tempo para respirar entre os versos orelhudos que tocam em loop nas rádios de todo o mundo.

De 2012 a 2021, os 'highlights' da carreira de The Weeknd

O cantor e compositor começou por chamar a atenção de publicações como a Pitchfork ou a Rolling Stone através das canções que partilhava nas redes sociais, tendo conquistado milhares de fãs com as mixtapes “House of Balloons”, “Thursday” e “Echoes of Silence”. A coletânea “Trilogy”, editada em 2012 e que reúne as três mixtapes, conquistou o disco platina nos Estados Unidos e Canadá e estreou no quarto lugar do Billboard Top 200.

Em 2015 ,The Weeknd fez a grande passagem de fenómeno underground da internet para os principais palcos da cena musical atual, com o lançamento do disco “Beauty Behind The Madness”. O segundo álbum de estúdio do músico, que conta com temas como as “The Hills”, “Can’t Feel My Face” e “Earned It”, alcançou a tripla platina.

“Starboy”, editado em 2016, apanhou os fãs de surpresa quando foi apresentado com uma colaboração com a dupla francesa Daft Punk. O alinhamento contou ainda colaborações de Lana Del Rey, Kendrick Lamar e Future. O terceiro disco de estúdio entrou diretamente para o primeiro lugar do iTunes, com o single “Starboy”, tendo inclusive atingido proporções históricas, ao bater o recorde do maior número de streams em apenas um dia no Spotify.

Em 2020, o artista lançou "After Hours", álbum de onde saíram sucessos como "Blinding Lights", ""In Your Eyes" ou "Save Your Tears". Já este ano, na passada sexta-feira, dia 5 de fevereiro, The Weeknd lançou a coletânea “The Highlights”, que reúne os seus maiores sucessos - o disco conta com temas como “Blinding Lights”, “Can’t Feel My Face”, “Heartless” ou “After Hours”, bem como colaborações com Ariana Grande (em “Love Me Harder”), Kendrick Lamar (“Pray For Me”) e Daft Punk (em “I Feel It Coming” e “Starboy”).

Na edição de 2020 do Super Bowl, Jennifer Lopez e Shakira foram as protagonistas do intervalo do Super Bowl.