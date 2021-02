The Weeknd, o "Starboy" que domina os tops mundiais, foi o escolhido para atuar na final do Super Bowl. A final da Liga Nacional de Futebol Americano aconteceu este domingo, dia 7 de fevereiro, no Raymond James Stadium, na Flórida, e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo. Veja as fotos na galeria.

