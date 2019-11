Ao longo da sua carreira, George Michael conquistou milhares de seguidores com as suas canções pop, incluindo um clássico de Natal. Agora, 35 anos depois do lançamento de "Last Christmas", chega uma outra a prenda para os fãs do músico, que morreu em dezembro de 2016.

O tema inédito, "This Is How (We Want You To Get High)", gravado durante as últimas sessões em estúdio de George Michael, é a sua primeira canção original a ser partilhada em sete anos.

"Esperamos que os fãs desfrutem desta nova canção escrita com imensa paixão e orgulho pelo Yog. Este novo tema é como uma prenda para esta época que vos trará todo o amor e alegria… 'Seja quem for que adorem... Sejam quem for quem amem...", frisam Melanie, Yioda, Jack e David.

O trabalho em "This Is How (We Want You To Get High)" começou no início de 2012. O tema foi posteriormente desenvolvido e gravado nos Air Studios, em Londres, antes de ter dado os retoques finais no final de 2015, nas últimas sessões de gravação de George Michael.

Ouça o tema: