Em 1984, Tina Turner, que morreu em 2023, aos 83 anos, editou "Private Dancer", álbum que catapultou a artista para os tops mundiais e que contava com temas como "What's Love Got to Do with It" ou "Better Be Good to Me". Para celebrar o 40.º aniversário do lançamento do disco, a equipa da cantora norte-americana mergulhou nos arquivos e descobriu uma canção inédita.

Esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, foi revelado o tema "Hot For You, Baby", que ficou de fora do alinhamento de "Private Dancer". A canção foi tocada pela primeira vez esta semana, durante uma emissão da BBC Radio 2.

O tema foi gravado nos Capitol Studios, em Hollywood, e conta com letra de George Young e Harry Vanda. De acordo com a Billboard, Tina Turner gravou a canção com o produtor John Carter, que trabalhou com artistas como Sammy Hagar.

Segundo a BBC, "Hot For You, Baby" já tinha sido gravada anteriormente por John Paul Young, cantor responsável pelo êxito "Love Is In The Air". No entanto, a versão do músico passou despercebida em 1979.

A versão do 40.º aniversário de "Private Dancer" chega a 21 de março.

Dona de uma carreira com mais de 50 anos e responsável por temas de enorme sucesso como "When the Heartache Is Over", "The Best", "GoldenEye", "We Don’t Need Another Hero", "Private Dancer" ou "What’s Love Got to Do with It", a cantora norte-americana é uma das mais adoradas intérpretes do rock, célebre por uma forte presença em palco.

A cantora nascida no Tenessee com o nome Anna Mae Bullock, que mudaria para Tina Turner, alcançou o estrelato ao lado do marido Ike Turner na década de 60 com sucessos como "Proud Mary" ou "River Deep, Mountain High". O casamento dos dois não fez apenas manchetes pela carreira musical, mas também por Tina ter sido vítima de violência doméstica.

Na autobiografia publicada em 2018 "My Love Story", Tina Turner detalha a violência de que foi vítima durante o seu casamento. "Ele costumava usar o meu nariz como saco de pancada tantas vezes, que eu sentia o sabor do sangue na minha garganta quando cantava", escreveu numa passagem do livro.

A cantora acabaria por se divorciar de Ike Turner em 1978 e tornou-se uma superestrela com ainda maior relevância a solo nos anos 80, quando tinha 40 anos, numa época em que a maioria dos seus pares estava em declínio.

Ao longo da sua carreira, Tina Turner venceu oito Grammys e entrou por duas vezes para o Rock n' Roll Hall of Fame, primeiro em 1991 com Ike Turner e depois a solo, em 2021.

Em 1985 participou como atriz ao lado de Mel Gibson no filme "Mad Max - Além da Cúpula do Trovão", o terceiro da saga realizada por George Miller. O tema do filme "We Don't Need Another Hero" está na lista das suas canções de maior sucesso.

O seu último álbum de estúdio de originais, “Twenty Four Seven”, foi lançado em 1999 e o último disco que cantora editou foi o registo ao vivo “Tina Live” (2009), em que juntou às gravações em concerto dois temas inéditos: "I’m Ready" e "It Would Be A Crime". Também em 2008 e 2009, fazia a sua última digressão.

A sua vida também deu origem ao biopic "What's Love Got To Do With It" em 1991. A atriz Angela Basset interpretava-a no grande ecrã e foi nomeada ao Óscar de Melhor Atriz pelo papel. Mais tarde, a sua história serviria também de base a um musical da Broadway e a um documentário da HBO, em 2021, que a própria considerou ser uma despedida pública.