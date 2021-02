“Num momento em que os palcos continuam vazios, o artista está de volta aos diretos no Instagram às 22:00 de segunda-feira, com sessões que têm como objetivo a proximidade com os fãs, com versões próprias e, quem sabe, com interpretações de temas de algumas das suas maiores referências musicais”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

Tiago Bettencourt editou em outubro do ano passado “2019 Rumo ao Eclipse”, que tinha apresentado ao vivo semanas antes numa série de concertos intimistas pelo país, para plateias que variaram entre as 20 e as 50 pessoas.

O sétimo álbum de originais do músico conta com a participação, entre outros, das cantoras Mariza e Cláudia Pascoal e do ator Ivo Canelas.