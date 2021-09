Tiago Nacarato atua este sábado, dia 18 de setembro, no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses. Os bilhetes esgotaram quatro dias antes da data do concerto, anunciou a Câmara Municipal nas redes sociais.

O espetáculo marca a estreia do artista no renovado centro cultura da cidade do distrito do Porto. "Tiago Nacarato é um dos cantautores mais completos e coerentes da música portuguesa atual, a quem se vaticina uma longa e sólida carreira", frisa a autarquia no site oficial.

O Emergente Centro Cultural foi inaugurado em maio e tem recebido espetáculos concertos, peças de teatro ou a Mostra de Cinema de Animação.

O espaço localiza-se no centro da cidade, tem capacidade para cerca de 200 pessoas sentadas e conta com cinco lugares para portadores de mobilidade reduzida.

"Emergente, porque é preciso emergir em termos culturais em Marco de Canaveses e porque este espaço resulta da reconversão do antigo cineteatro e quartel de bombeiros e, por isso, sempre esteve ligado à emergência", afirmou a presidente da Câmara do Marco de Canaveses, Cristina Vieira.