Inserido no projeto municipal Santarém Cultura, o In. Santarém 2019 - Festival de Artes e Cultura animou o verão na cidade desde 20 de junho, culminando com um concerto de Tim Bernardes, na sexta-feira à noite no Teatro Sá da Bandeira, e mais uma edição das Cartaxo Sessions In STR: Portas do Sol Sessions, que tem como cabeça de cartaz os alemães Electric Moon.

Tim Bernardes, líder da banda brasileira O Terno e que lançou, em outubro de 2017, o seu primeiro disco a solo, “Recomeçar”, dá em Santarém um dos cinco concertos deste regresso a Portugal, que começa quinta-feira em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, e o levará ainda ao Teatro Aveirense, em Aveiro (dia 22), à Casa da Música, no Porto (23), e ao Theatro Circo, em Braga (25).

Elogiado por Caetano Veloso, o artista trabalhou já com nomes como Tom Zé ou David Byrne, tendo lançado quatro discos com a sua banda, todos com composições da sua autoria, e visto o seu disco ser nomeado para o Grammy Latino de 2018 como Melhor Álbum de Música Alternativa em Língua Portuguesa, salienta uma nota da Câmara de Santarém.

Na noite de sábado, a partir das 20:00, o auditório do Jardim Portas do Sol recebe a primeira edição da Cartaxo Sessions In STR: Portas do Sol Sessions, com a participação de quatro bandas, os Electric Moon, apresentados como “principal atração”, os portuenses 10.000 Russos e Talea Jacta e o Conjunto!Evite, banda formada em Rio Maior, que integra dois filhos de Tim, cantor e baixista dos Xutos & Pontapés, afirma a nota.