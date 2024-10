A programação foi apresentada na Casa do Alentejo, em Lisboa, pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, que se referiu ao Cante como um “ícone da cultura e identidade” da região. Na conferência de imprensa participaram também algumas autarquias do Baixo Alentejo, que deram conta do trabalho desenvolvido na última década.

Entre os “pontos altos” da programação, José Santos destacou o concerto no próximo dia 3 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, “EnCanto Sinfónico”, em que vão participar 11 grupos de Cante de Serpa, e uma orquestra sinfónica constituída pela Banda Filarmónica de Serpa, com 50 músicos convidados.

Os municípios Serpa e Beja concentram o maior número de atividades. Serpa que liderou a candidatura, a partir da Casa do Cante, atual Museu do Cante, desde 2011, quando começou o processo de candidatura.

O Cante Alentejano foi proclamado Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 27 de novembro de 2014, em Paris.

O atual Museu do Cante, em Serpa, é o responsável pelo plano de salvaguarda do Cante, no âmbito das obrigações da classificação pela UNESCO.

Entre as celebrações nos 11 concelhos Alentejanos e em Lisboa, foi também destacada a exposição de pintura “EmCante”, de Andrew Smith, no Centro UNESCO, em Beja, dedicada às Santas Cruzes e aos Jordões, acompanhada por modas religiosas do cancioneiro tradicional.

As Santas Cruzes e os Jordões são uma tradição popular católica das freguesias de Pias e Vila Nova de S. Bento, no distrito de Beja.

Outra iniciativa é o “Circuito das Tascas”, em Borba, no âmbito da Festa da Vinha e do Vinho.

A programação prevê a possibilidade, com marcação, de se assistir aos ensaios de grupos corais alentejanos.

No dia 16 de novembro, na Casa do Alentejo, em Lisboa, será apresentado o livro “10 Anos de Cante”, o terceiro título da fotojornalista Ana Baião, com prefácio de Ana Paula Amendoeira, que faz parte do comité científico da "Joint Programming Iniciative on Cultural Heritage", da União Europeia.

Também na Casa do Alentejo, no dia 27 de novembro, será apresentado o "Cancioneiro de Serpa", de Maria Rita Ortigão Cortez.

Em Beja, no dia 17 de novembro, às 10:00, na Sé, será celebrada uma missa cantada, com modas religiosas do cancioneiro tradicional, e celebração pelo respetivo bispo, Fernando Paiva.

No dia 22 de novembro, em Pias, freguesia de Serpa, será apresentado o projeto museográfico "Taberna dos Camponeses", pelo seu autor, Carlos Balbino, com a participação do Grupo Etnográfico Os Camponeses de Pias e o coral feminino As Ceifeiras de Pias.

Na freguesia de Ervidel, no concelho de Aljustrel, em novembro realiza-se “Vin e Cultura”, um percurso que promove a visita a adegas, sendo possível ouvir grupos de Cante do concelho.

Florbela Fernandes, da Câmara de Beja, realçou hoje o retomar de atividade do Grupo de Cante do Estabelecimento Prisional da cidade, que esteve parado “devido à falta de ensaiador”, e anunciou a reedição do Cancioneiro, do padre Marvão, com um anexo documental.

Em Beja estão recenseados, atualmente, 16 grupos de Cante, nove masculinos, cinco femininos, um misto e um infantil.

Hoje, na Casa do Alentejo, atuou um grupo infantil do agrupamento escolar de Ourique, distrito de Beja, no âmbito do esforço que a autarquia tem promovido para incentivar o interesse pelo Cante, disse o seu presidente que sublinhou que “os municípios são o grande suporte destas celebrações”.

Para Beja, no dia 27 de novembro, está previsto um espetáculo no Teatro Pax Julia com o grupo Adiafa e o coral Pacense, organizado no âmbito das comemorações, com um grupo sinfónico.

No mesmo dia, na Casa do Alentejo, em Lisboa, realizar-se-á o espetáculo “Cante Concerto Clássico”, baseado no Cancioneiro de Serpa, sob a direção do maestro Nuno Côrte-Real, com o Coro Ricercare e o Ensemble d'Arcos.

A Câmara de Almodôvar realizará, no dia 30 de novembro, na igreja de Santo Ildefonso, um encontro de todos os coros do concelho, que será registado em vídeo, para memória futura.

Esta autarquia editou em disco modas de todos os grupos do concelho, e considera estes um “portal de ser alentejano”, estando presentes nas diferentes cerimónias municipais, disse a vice-presidente, Ana do Carmo.