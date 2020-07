O direto do grupo brasileiro Aglomerou na tarde deste domingo, dia 26 de julho, foi interrompido por um tiroteio, que aconteceu durante uma operação das autoridades locais no bairro Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A banda de Diego, João Victor, Bruno, Dener e Ronan apresentava os seus temas quando, na transmissão, se ouviram os primeiros tiros. Pouco depois, a polícia invadiu a casa onde se realizava o concerto.

Na sua conta no Instagram, o grupo brasileiro Aglomero explicou aos seguidores que "toda a gente está bem" e que o concerto em direto será remarcado em breve.

O vídeo do momento tornou-se rapidamente nas redes sociais.

Veja o vídeo: