A Netflix revelou esta terça-feira, 24 de junho, o trailer de "Building the Band", concurso que conta com Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) como mentora e jurada. Liam Payne (One Direction), que faleceu em 2024, e Kelly Rowland (Destiny’s Child) também participaram no programa apresentado por AJ McLean (Backstreet Boys).

A primeira temporada estreia-se a 9 de julho e vai acompanhar cantores que tentam encontrar os colegas de banda. "Cantores talentosos num concurso verdadeiramente único em que a química é a pedra-de-toque para formar a banda perfeita. O controlo está nas mãos dos intérpretes, que têm como objetivo criar as suas próprias bandas em câmaras individuais, sem nunca se verem uns aos outros", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer:

"As decisões têm de ser tomadas com base na compatibilidade musical, afinidade, química e mérito. O que acontecerá quando as bandas finalmente se conhecerem pessoalmente e fatores como aparência, coreografia e estilo entrarem na equação? Preparem-se para uma experiência inesquecível com atuações incríveis, dramas cativantes e um objetivo ambicioso: encontrar a próxima grande banda", acrescenta a Netflix.

A partir de 9 de julho, novos episódios de "Building the Band" serão lançados às quartas-feiras, ao longo de três semanas, acompanhando a jornada dos cantores desde as audições e formação das bandas até aos ensaios e atuações.