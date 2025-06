Os Imagine Dragons regressam a Portugal esta terça-feira, 25 de junho, para um concerto único no Estádio da Luz, em Lisboa. A banda norte-americana traz na bagagem os grandes êxitos da carreira.

As portas do perímetro e do estádio abrem às 17h00. O programa da noite arranca às 19h45 com a atuação de Declan McKenna, seguindo-se os Imagine Dragons às 21h00.

Para garantir uma entrada rápida e uma experiência segura, a organização divulgou uma série de recomendações sobre o que é ou não permitido levar para o recinto. Entre os itens recomendados estão chapéus ou bonés, óculos de sol, protetor solar, identificação pessoal, roupa quente para o final do dia, garrafas de água até 150cl, powerbanks de tamanho igual ou inferior a um telemóvel regular e comida própria, desde que não seja transportada em caixas ou recipientes arremessáveis.

A organização recomenda a utilização de meios de transportes públicos é aconselhada, como o Metropolitano de Lisboa - Linha Azul (Santa Apolónia – Reboleira), com duas estações: Colégio Militar/Luz, saída diretamente para o Centro Comercial Colombo, a poucos minutos a pé do estádio; ou Alto dos Moinhos, seguir na direção da R. Ernâni Lopes e depois em direção à Rotunda Cosme Damião (9 min a pé).

"Para evitar as filas na compra de bilhetes e facilitar a circulação de pessoas e evitar as filas, recomendamos a utilização do cartão bancário contactless para viajar no Metro (apenas é necessário encostar o cartão bancário aos validadores)", aconselha a Everything Is New.

Também poderá optar por ir de autocarro, com paragem Estádio da Luz - linhas: 703, 750, 729, 764, 767, 799, 55B - ou Carnide (C. Comercial), Viaduto Luz / Colégio Militar (terminal rodoviário).

Na madrugada de 27 junho a CP – Comboios de Portugal, vai disponibilizar um comboio especial de regresso a casa com destino ao Porto – Campanhã.

No site da Everything Is New poderá encontrar mais informações sobre transportes, nomeadamente comboio (CP e Fertagus) ou Táxi / TVDE (com xona de desembarque disponível perto das portas principais).

O concerto dos Imagine Dragons, na quinta-feira, vai condicionar o trânsito e o estacionamento de automóveis em várias artérias junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, já a partir de quarta-feira, anunciou a PSP - saiba mais aqui.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Mapa:

IMAGINE DRAGONS

Itens recomendados

Chapéu ou boné e/ou óculos de sol

Protetor solar

Identificação pessoal ou passaporte

Roupa quente

Garrafas de água até 150cl

Powerbanks não maiores que um telemóvel regular

Pode ainda levar comida desde que não seja transportada em caixas ou recipientes arremessáveis

Itens proibidos

Correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo

Malas de grandes dimensões (superiores a 40cm x 30cm x 15cm)

Lanternas e lasers

Armas de fogo e armas brancas

Mensagens xenófobas ou de apelo à violência

Caixas e recipientes com comida

Cadeiras de qualquer tipo

Material explosivo e pirotécnico

Chapéus de chuva

Bebidas alcoólicas, seringas e drogas

Câmaras profissionais, selfie sticks e hastes rígidas

Garrafas de vidro e metal, latas e copos

Também é proibida a entrada de capacetes, bolas (futebol, ténis, golfe...), gravadores áudio, altifalantes, instrumentos musicais, bem como qualquer objeto que possa ser arremessado e que não se encaixe nas categorias anteriores.

Restrições de bagagem: Não é permitida a entrada de qualquer tipo de mala ou mochila com medidas superiores a 40cm x 30cm x 15cm.

Consulte aqui todas as informações.