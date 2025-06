Se tem estado no TikTok nas últimas semanas, é quase certo que já ouviu alguém a pedir “un grr”. A frase — repetida em tom meio sexy, meio brincalhão — faz parte do tema "Dame Un Grrr", de Fantomel e Kate Linn.

A canção dos artistas romenos chegou recentemente aos serviços de streaming e continua a inspirar milhares de vídeos nas redes sociais. O fenómeno explodiu graças a vários criadores, que ajudaram a transformar “Dame Un Grrr” num desafio de dança global. A tal "coreografia do leão" tornou-se marca registada do som, que já conta também com remisturas — incluindo um bootleg funk brasileiro.

Segundo os próprios artistas, “Dame Un Grrr” foi gravada “numa sala qualquer”, algures em 2024. Mas a produção não podia ser mais eficaz: colada ao ouvido, com mistura de espanhol e inglês, a música parece pensada de raiz para os desafios virais que a transformaram num dos sons mais usados do TikTok — mais de dois milhões de vídeos até à data e a subir.

Sobre os dois artistas que criaram a canção não há muitas informações. Na verdade, Fantomel tapa sempre a cara com uma máscara que faz lembrar Marshmello. Anteriormente, o DJ e produtor lançou temas como "Not Friends" ou "Shake", que contam com mais de um milhão de reproduções.

Já Kate Linn é uma popular cantora romena com vários singles de sucesso, como "Your Love" e "Ola La".