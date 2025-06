MARO e November Ultra uniram forças numa interpretação especial de "Wonderwall", o clássico dos Oasis, durante um dos concertos da "Trio Tour" em Londres, em dezembro de 2024.

O vídeo da atuação, gravado ao vivo, foi lançado esta semana, a 23 de junho, no canal de YouTube de MARO - veja aqui.

Com um arranjo minimalista e vocais em perfeita sintonia, a versão destaca a cumplicidade entre as cantoras e o ambiente acolhedor da sala londrina onde decorreu o concerto "Uma das melhores memórias da Trio Tour com A November Ultra a cantar Oasis", escreveu a artista portuguesa na sua conta no Instagram.