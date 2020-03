Sam Smith tinha previsto lançar o seu novo álbum a 5 de junho, mas decidiu adiar a data devido à pandemia da COVID-19. Além da mudança do lançamento, o cantor revelou nas redes sociais que o disco já não se irá chamar "To Die For".

"Pensei muito nestas últimas semanas e sinto que o título do álbum e a sua edição em breve não me parecem apropriados", explicou o cantor em comunicado partilhado nas redes sociais. "Decidi continuar a trabalhar no disco e fazer mais algumas alterações e acrescentos importantes", contou.

Na nota publicada no Twitter, Sam Smith garante ainda que o álbum irá sair este ano, prometendo aos fãs que irá revelar um novo single nos próximos meses.