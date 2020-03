Depois de Chris Martin (ver aqui o concerto) e de John Legend (ver aqui o concerto), Charlie Puth abriu as portas da sua casa ao mundo para um concerto em direto na sua conta no Instagram. Os showcases são iniciativa mundial da Global Citizen Together.

"One Call Away", "Some Type of Love", "Attention" e "See You Again" foram alguns dos temas apresentados pelo jovem artista no concerto em direto nas redes sociais.

Veja o concerto:

Mais informações sobre o COVID-19.