Tony McCarroll, baterista original dos Oasis e que fez parte da banda entre 1991 e 1995, foi hospitalizado depois de ter sofrido um ataque cardíaco na passada quinta-feira, dia 26 de agosto.

Na sua conta no Twitter, o músico britânico tranquilizou os fãs e agradeceu ao serviço de saúde."Ainda não estou totalmente fora de perigo, mas quero agradecer ao nosso NHS [Serviço Nacional de Saúde (National Health Serviço)]. Temos muita sorte em tê-lo", escreveu o artista nas redes sociais.

Tony McCarroll esteve apenas quatro anos ao lado dos irmãos Gallagher, tendo participado nos álbuns "Definitely Maybe" e "(What's the Story) Morning Glory".

Em 2018, Liam Gallagher revelou que tentou reunir a formação original do Oasis, incluindo McCarroll, mas sem seu irmão Noel.