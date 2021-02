Devido à pandemia da COVID-19, em 2020, a grande maioria dos concertos de Toy foram adiados. Devido à falta de espetáculos, o artista começou a participar mais regularmente em programas de televisão dos vários canais portugueses.

"Quando tinha muitos concertos, nunca cobrei cachê para ir à televisões. Sempre considerei que era uma forma simpática de promover as minhas músicas. Só que, quando estoirou a pandemia, comecei a ser muito convidado para ir às TVs", contou o à revista TV Guia, frisando que agora não pode "estar um ano inteiro a dar borlas".

"Sei que as produtoras, nos orçamentos, têm parcelas para pagar a artistas. Achei justo, já que dou audiências, que me paguem. Não peço exorbitâncias, só que cubra as despesas", contou Toy.

À publicação, o cantor revelou ainda que o convite para participar e criar os temas para a novela "Amor Amor", da SIC, foi a sua principal fonte de rendimento. "A minha safa financeira em 2020 foi a novela Amor Amor, da SIC, e o convite que me foi endereçado pela SP Televisão", contou.