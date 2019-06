"Fiquei muito triste ao saber que Agustina morreu aos 96 anos. Foi um verdadeiro privilégio cotraduzir recentemente, com o meu colega Victor Meadowcroft, alguns dos seus contos, talvez menos conhecidos do que os seus romances, mas que são escritos maravilhosamente de forma surreal e vívida", disse à agência Lusa.

A obra, "intitulada 'Take Six: Six Portuguese Women Writers'", editada pela Dedalus Books no ano passado, inclui textos de seis escritoras portuguesas: Sophia de Mello Breyner Andresen, Agustina Bessa-Luís, Maria Judite de Carvalho, Hélia Correia, Teolinda Gersão e Lídia Jorge.

De Agustina, incluiu cinco textos da coletânea "Contos Impopulares", publicada inicialmente em 1984: "On the Road to Emmaus" ("No caminho de Emaús"), "The Conch Shell" ("Búzio"), "Green Philosophy" ("Espaço para sonhar"), "The Procession" ("O Cortejo") e "Mushroom Weather" ("Míscaros").

"Tenho certeza de que seu trabalho continuará a ser lido por gerações futuras", afirmou hoje à lusa a tradutora, premiada por traduções de livros de Fernando Pessoa, Teolinda Gersão, José Saramago e Eça de Queirós.

A escritora Agustina Bessa-Luís morreu hoje, aos 96 anos, disse à Lusa fonte da família.